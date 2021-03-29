المشري: نراجع ونبدي ملاحظاتنا مع ديوان المحاسبة بشأن ميزانية الحكومة

التقى “خالد المشري”، رئيس المجلس الدولة الاستشاري، اليوم الإثنين، وكيل ديوان المحاسبة ” علاء الدين المسلاتي”، ومدير إدارة الميزانية بالديوان “عامر العربي الفروج”، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الدولة، اليوم الإثنين، فإن الطرفين بحثا خلال اللقاء، مشروعَ الميزانية العامة التي قدمتها حكومة الوحدة الوطنية إلى المجلس الأعلى للنظر فيها وإبداء ملاحظات المجلس ولجانه عليها وإحالتها لرئاسة الحكومة.

وقال عضو اللجنة المالية بمجلس الدولة علي السويح، في وقت سابق، إنه: “عقب تسلّم مجلس الدولة الميزانية المقترحَة من رئيس الحكومة، باشر عقد اجتماعاته لمناقشتها، وأولها الاثنين الماضي، وقد أبدى كل أعضاء المجلس ملاحظاتهم حول مقترح الميزانية، ويرون أنها تحتاج إلى مزيد من التعديل” على حد قوله.

أضاف “السويح” في تصريحات صحفية اليوم الإثنين: “مقدار إجمالي مقترح الميزانية كبير جدا، وقد فاق كل الميزانيات في تاريخ ليبيا، ويجب تحديد مخصصات كل وزارة وبلدية في مقترح الميزانية، كما أن بند الطوارئ يجب أن يُلغى لأنه رقمٌ بإمكان الحكومة التصرف فيه متى شاءت وبأي حجة” على حد زعمه.

وواصل “السويح”: “ميزانية النظافة يجب أن تُرصد لكل بلدية على حِدة، ويجب مطابقة بيانات موظفي الدولة بالرقم الوطني لمعالجة تكدُّس القطاع العام الذي تدفع ضريبته الدولة بذهاب معظم ميزانيتها للمرتبات، والمجلس سيستمر في عقد اجتماعاته لإكمال الملاحظات الكثيرة جدا على مقترح الميزانية” على حد تعبيره.