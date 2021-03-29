المنفي طالب أردوغان بسحب المرتزقة والعسكريين من طرابلس

كشف راديو فرنسا الدولي، تفاصيل زيارة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قبل أيام قليلة إلى تركيا، وهي الزيارة التي اكتفت الرئاسة التركية بالقول إنها لتعزيز العلاقات العميقة بين البلدين ووصفتها وكالة “الأناضول” للأنباء بزيارة عمل لبحث عدة مجالات، فيما لم يكشف المجلس الرئاسي أي تفاصيل عنها.

وأكد موقع راديو فرنسا أن المباحثات الليبية التركية تناولت ملف المرتزقة المنتشرين في ليبيا والذين أرسلتهم أنقرة لدعم حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، كما تم الاتفاق على إعادة دراسة الاتفاقيات العسكرية والتجارية التي وقعها البلدان خلال السنوات الأخيرة.

وقال الموقع إن المنفي طلب بشكل رسمي من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سحب المرتزقة السوريين والخبراء العسكريين الموجودين في طرابلس.

ونقلا عن مصادر في الحكومة الليبية، فإن الطلب سبق أن قُدّم إلى مسؤولين بالمخابرات التركية في طرابلس قبل زيارة المنفي بنحو 10 أيام، وتم الاتفاق حينها على عدم دفع رواتب المرتزقة خلافا لبنود الاتفاقية العسكرية الموقعة بين تركيا وحكومة فائز السراج المنتهية ولايتها.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن أنقرة مستعدة لإعادة النظر في الصفقة العسكرية إذا تم الحفاظ على مصالحها الاقتصادية وهي نقطة لم تلق معارضة السلطات الجديدة في ليبيبا للاستفادة من حصة كبيرة من الغاز نظير منح تركيا الحق في استخراج هذا الغاز من شرق البحر المتوسط.

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