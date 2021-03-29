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مصدر أمني: مخابرات أجنبية وراء ما يحدث في ليبيا من اغتيالات

تم النشر منذُ 7 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال مسؤول أمني ليبي إن ”المخابرات الأجنبية وراء ما يحدث في ليبيا من اغتيالات“ وأوضح المسؤول الأمني الليبي الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن ”كل ما يحدث في البلاد هو في إطار التسويات التي أقبلت عليها ليبيا“.

وأضاف المسؤول الليبي لـ“إرم نيوز“  أن ”هناك العديد من الشخصيات المثيرة للجدل داخل ليبيا التي يشكل وجودها تهديدا للتسويات السياسية والعسكرية التي جرت وتجري بين الفرقاء الليبيين وهم أيضا يشكلون خطرا على الحكومة الموحدة الجديدة التي أوكلت لها مهمة إجراء مصالحة وطنية في البلاد كمهمة أولى إضافة إلى إجراء وفاق سياسي وعسكري شامل، والمجتمع الدولي يرى كذلك أن تلك الشخصيات لا بد وأن تختفي من المشهد تماما“.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • طبعا المخابرات التركية التى تريد نشر الفوضى حتى يظل المرتزقة وكلابها موجوين ويتهبوا اموال الشعب الليبى

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