“مفوضية المصالحة” على طاولة المنفي وعدد من النواب

ناقش رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، خلال لقاء مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احميد حومة، وعدد من أعضاء المجلس، الاثنين، مشروع إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية، مبينا الأدوار التي من المفترض أن تقوم بها المفوضية وصولا لتحقيق مصالحة وطنية شاملة بين جميع الليبيين.

ووفق بيان للمكتب الإعلامي للمنفي، فقد أكد أعضاء مجلس النواب أن “عمل المفوضية يجب أن يشمل خططا دقيقة لتحقيق مصالحة في جميع المدن والمناطق وصولا إلى كل فرد في ليبيا”.

وحث النواب خلال الاجتماع على “ضرورة التقليل من حدة الخطاب في وسائل الإعلام، والدفع نحو التأسيس لخطاب جامع يسهم في تقريب وجهات النظر بين الليبيين، ويساعدهم على طي صفحة الماضي ونبذ الخلافات والتطلع نحو بناء ليبيا الموحدة”.

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