الدبيبة يبحث سبل صرف علاوة العائلة وزيادة الرواتب

بحث رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، مع وزير الاقتصاد محمد الحويج، ومسؤولين آخرين في الصالون الاقتصادي بديوان مجلس الوزراء، سبل صرف علاوة العائلة، والدين السابق منذ إصدار قرار عتمادها في 2013 .

وبحسب منصة فواصل الإخبارية، فإن الدبيبة بحث زيادة رواتب القطاع العام بما يتناسب مع سعر الصرف المعدّل ، وقرار التعريفة الجمركية، ومكافحة الفساد وإهدار المال العام بضوابط عدّة .

حث الدبيبة، المصرف المركزي على إبقاء سعر صرف الدينار أمام الدولار على ما هو عليه إلى نهاية السنة المالية للدولة حتى يتحسن الوضع المعيشي .

ويرى الدبيبة ضروة استمرار عمل اللجنة المشكلة لدارسة مشروع رفع الدعم عن المحروقات إلى حين التوصل لحل عادل يرضي المواطن.