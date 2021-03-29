ليبيا الان

بـ 100 مليون دينار.. الحكومة تطلق مبادرة «هدية رمضان» لإعانة الأسر المعوزة

تم النشر منذُ 32 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أطلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”، مبادرة بقيمة 100 مليون دينار ليبي، تستهدف 200 ألف أسرة ليبية تشمل الأسر المعوزة وأسر النازحين، وكذلك فئة الأرامل والمطلقات، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وجرى تحديد المستهدفين من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، على أن يجرى الانتهاء من إيداع القيمة المخصصة في حسابات المستهدفين بحلول شهر رمضان المبارك .

وجاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الإثنين، مع وزراء الاقتصاد، والشؤون الاجتماعية، والحكم المحلي، بالإضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال.

وسيتولى صندوق التضامن الاجتماعي الإشراف على  المبادرة التي جرى إطلاقها تحت شعار “هدية رمضان”، بحسب بيان الحكومة.

كما ستسهم فيها مجموعة من الشركات الخاصة الكبرى، بالإضافة إلى الشركة القابضة للاتصالات، وهيئة صندوق التضامن، من منطلق تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في قضايا المسؤولية الاجتماعية.

الوسوم

100 مليون دينار إطلاق إعانة الأسر المعوزة الحكومة مبادرة «هدية رمضان”

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك