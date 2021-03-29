رغبة ألمانية كبيرة بالاستثمار في ليبيا.. ودعوة لتسهيل التأشيرات

تملك ألمانيا رغبة كبيرة بالاستثمار في ليبيا، انعكس ذلك في المنتدى الاقتصادي الليبي الألماني الذي نظم في طرابلس الاثنين في ظل استقرار العاصمة وعموم البلاد بعد استلام حكومة الوحدة الوطنية زمام إدارة البلاد لحين إجراء انتخابات في ديسمبر المقبل.

وشارك في المنتدى السفير الألماني أوليفر فوتشا، ورئيس غرف الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، ووزير الاقتصاد محمد الحويج، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وعدد من مسؤولي البلدين.

ونوقش في المنتدى تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة لأصحاب الأعمال بهدف تعزيز التبادل التجاري خلال السنوات المقبلة، وشدد الجانب الليبي على أهمية سرعة عودة الشركات الألمانية الرائدة في مجالات الطاقة التي تملك مشاريع كثيرة في ليبيا بمختلف قطاعاتها إلى جانب أعمال المقاولات.

بدوره، أكد الجانب الألماني على أهمية مشاركة بلاده في إنشاء مراكز للتدريب المهني لتأهيل الشباب الليبيين بما يوافق سوق العمل وتعزيز قدرات الباحثين عن العمل في مجال التكنولوجيا.

وبحث المنتدى التعاون الرسمي بين المؤسسات الحكومية بين البلدين إلى جانب القطاع الخاص حيث تقود ألمانيا عددا من المشاريع في ليبيا أبرزها في قطاع الكهرباء عبر شركتها سيمنس التي تعمل في محطة أوباري الغازية، بالإضافة إلى إعلانها في وقت سابق أنها تستعد للدخول إلى السوق الليبية من جديد باستثمارات تبلغ قيمته 700 مليون يورو، فضلا عن مشاريع البنية التحتية.

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