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الدبيبة يطلق مبادرة بقيمة 100 مليون دينار ليبي لإعانة الأسر المعوزة في رمضان

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أطلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية «عبدالحميد الدبيبة»، مبادرة بقيمة 100 مليون دينار ليبي، تستهدف 200 ألف أسرة ليبية تشمل الأسر المعوزة وأسر النازحين، وكذلك فئة الأرامل والمطلقات، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. 

وقال منشور لصفحة  رئيس حكومة الوحدة الوطنية على الفيسبوك إن تحديد المستهدفين  تم من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، على أن يجري الانتهاء من إيداع القيمة المخصصة في حسابات المستهدفين بحلول شهر رمضان المبارك. 

وكان ذلك خلال اجتماعه اليوم الاثنين، مع  وزراء: الاقتصاد، والشؤون الاجتماعية، والحكم المحلي، بالإضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال. 

وسيتولى صندوق التضامن الاجتماعي الإشراف على المبادرة التي جرى إطلاقها تحت شعار “هدية رمضان”. 

كما ستسهم فيها مجموعة من الشركات الخاصة الكبرى، بالإضافة إلى الشركة القابضة للاتصالات، وهيئة صندوق التضامن، من منطلق تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في قضايا المسؤولية الاجتماعية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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