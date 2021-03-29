الرئاسي يدعو للإسراع في إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية

بحث رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، مع نائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني، خلال اجتماع تشاوري اليوم الإثنين، آلية إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية.

ووفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، شدد المنفي على ضرورة الإسراع في إنشاء المفوضية، من أجل وضع أسس وركائز لتحقيق مصالحة وطنية شاملة تجمع كل الليبيين.

وبحسب البيان فقد قدم فريق العمل الخطوط العريضة لعمل المفوضية، وهيكلها التنظيمي والأهداف والاختصاصات المنوطة بها.

وأكد أعضاء المجلس الرئاسي، خلال الاجتماع، أن تحقيق مصالحة وطنية شاملة تجمع كافة الليبيين، يقع في أعلى سلم أولويات المجلس الرئاسي، لكونه حجر الأساس لبناء دولة مدنية موحدة.