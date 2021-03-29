الهنقاري: رجال أعمال تبرعوا بـ 100 مليون دينار «هدية رمضان»

قال محمد الهنقاري، الذي تقدمه قنوات «الإخوان» بوصفه «محللاً سياسياً»، إنه شارك في اجتماع رئيس الحكومة مع وزير الاقتصاد محمد الحويج، وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني ووزير المالية والموصلات، ولقاء رجال الأعمال .

وأوضح الهنقاري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن رجال الأعمال تبرعوا بمبلغ حوالي 100 مليون دينار للعلائلات المحتاجة والنازحين والمعاقين، بمناسبة شهر رمضان، حيث بلغ عدد المحتاجين على مستوي ليبيا 219 ألف عائلة.

وتابع:” تدفع هذه الأموال عن طريق صندوق التضامن، وكان النصيب الأكبر من شركة القابضة للاتصالات، حيث تبرع فيصل فرقاب بملبغ 30 مليون دينار”.

وأطلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”، مبادرة بقيمة 100 مليون دينار ليبي، تستهدف 200 ألف أسرة ليبية تشمل الأسر المعوزة وأسر النازحين، وكذلك فئة الأرامل والمطلقات، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وجرى تحديد المستهدفين من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، على أن يجرى الانتهاء من إيداع القيمة المخصصة في حسابات المستهدفين بحلول شهر رمضان المبارك .

وجاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الإثنين، مع وزراء الاقتصاد، والشؤون الاجتماعية، والحكم المحلي، بالإضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال.

وسيتولى صندوق التضامن الاجتماعي الإشراف على المبادرة التي جرى إطلاقها تحت شعار “هدية رمضان”، بحسب بيان الحكومة.

كما ستسهم فيها مجموعة من الشركات الخاصة الكبرى، بالإضافة إلى الشركة القابضة للاتصالات، وهيئة صندوق التضامن، من منطلق تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في قضايا المسؤولية الاجتماعية.