هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية تدعو الليبيين إلى وحدة الصف ونبذ الاختلاف

بنغازي 29 مارس 2021 (وال) أصدرت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، بيانا حثت فيه على المودة والائتلاف ونبذ الفرقة والاختلاف؛ امثتالا لأمر الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم .

فبينت الهيئة ـ في بيانها الذي صدر يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 23 ـ 3 ـ 2021 ــ أن الاسلام قد نهى عن النعرات الجاهلية والانتماءات الحزبية والدعوات الجهوية والقبلية التي تنشر الخلاف والشقاق والنزاع .

ووضحت الهيئة ـ بحسب ما ورد في البيان ـ أن استتباب الأمن غاية منشودة لإقامة أمور الدين والدنيا ، وعدم إثارة الفتن والشقاق والافتراق لتطيب الحياة وتستقر البلاد .

ودعت الهيئة ـ في بيانها ـ إلى الصلح بين المسلمين والحرص على التآخي بينهم، والوقوف صفا واحدا ضد المفسدين من الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية والأطماع الخارجية في كل مكان بالبلاد .

هذا وقد نبهت الهيئة الليبيين من الانجراف خلف الإشاعات المضللة التي تبث عبر القنوات الفضائية ، ووسائل التواصل الاجتماعي ، لأن هذا الأمر يؤدي إلى تمزيق النسيج الاجتماعي ويهدد الأمن القومي .

وقال الهيئة العامة ـ بحسب ما ورد في البيان ـ أن المطالبة بالحقوق ومحاسبة الأخرين تكون بالرجوع إلى الجهات المختصة ، وعدم المساس أو التعدي على الممتلكات العامة والخاصة بالسرقة والسلب والتخريب والتدمير.

حثت الهيئة ـ في بيانها ـ الليبيين على لزوم طاعة ولاة أمورهم في المعروف والمحافظة على الروابط الاجتماعية والأخوة الإيمانية . ( وال ـ بنغازي) إ م

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