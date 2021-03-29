وليد اللافي يعرض على الحكومة برنامجه للاتصال الحكومي

عرض وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية وليد اللافي، على وزراء حكومة الوحدة الوطنية برنامج الاتصال الحكومي الجديد.

وقال اللافي في العرض الذي قدمه، الإثنين بديوان رئاسة الوزراء، إن الاتصال هو حلقة وصل بين الحكومة والمواطن، لإطلاع الرأي العام بأعمال وبرامج الحكومة ووزاراتها كافة، وتسهيل التواصل مع عموم الشعب، إضافة إلى تنظيم عمل المكاتب الإعلامية بالوزارات والتنسيق فيما بينها.

وأوضح وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، أن منصة “حكومتنا” التي سيتم إطلاقها، هي منصة حكومية تهتم بنقل أخبار الحكومة ووزاراتها بطرق وقوالب صحفية مختلفة، للتقريب بين المواطن والحكومة.

وحضر العرض وزراء التربية والتعليم موسى المقريف، ووزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، ووزير التعليم التقني والفني يخلف سيفاو، ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج.