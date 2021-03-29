بعد تفشي كورونا..حظر في سرت من الخامسة مساءً حتى السابعة صباحًا 

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فرض حظر التجول بمدينة سرت من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة السابعة صباحا مع إيقاف الدراسة بمدارس وجامعة المدينة لمدة 10 أيام.

وأوضح الناطق الرسمي للمجلس التسييري رئيس اللجنة الإعلامية لمكافحة فيروس كورونا أن الحظر جاء نظرًا لتفشى وازدياد أعداد المصابين بالفيروس بالمدينة خلال اليوميين الماضيين إلى 71 حالة جديدة.

وأضاف الناطق أنه تم فرض حظر التجوال بمدينة سرت من الساعة الخامسة مساء ولمدة عشرة أيام مع تشديد الاجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا وإيقاف الدراسة بكافة المؤسسات التعليمية وإيقاف الدراسة بكليات جامعة سرت والاستمرار في الامتحانات بالجامعة.

وأكد أنه عقب اجتماع موسع عقدته اللجنة الطبية لمكافحة فيروس كورونا ورئيس المجلس التسييري للبلدية ومديرية الأمن المكلف ورؤوساء اللجان الفرعية والأقسام الطبية العزل والرصد والتقصي تقرر أيضا إغلاق سوق بيع الخضروات يوم الجمعة وسوق بيع السيارات نهائيا ولمدة عشرة أيام وإيقاف المناسبات الاجتماعية نهائيًا وتجمعات المأتم بالمدينة.

وأشار الناطق الرسمي للمجلس التسييري إلى أنه تقرر إيقاف مزينات النساء والحلاقين ومقاهي “الأرقيلة” وصالات الألعاب وصالات الرياضة.

وأفاد أن اللجنة شددت على ضرورة التزام المصلين بالمساجد باتباع الإجراءات الوقائية بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وكذلك في الأسواق العامة ومنع التجمعات والازدحام فيها.

وذكر أن اللجنة حددت ساعات العمل بالمصارف التجارية ومحطات الوقود من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا كما قررت تحديد ساعات العمل من الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرًا وتقليص عدد الموظفين بالجهات الحكومية للعمل بواقع حضور 20 بالمائة من عدد الموظفين وتكثيف الحملات التوعية بالاذاعات المسموعة حول طرق الوقاية من لجائحة كورونا.