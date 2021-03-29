النجار يوضح سبب ارتفاع وفيات «كورونا» في ليبيا

ارجع مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض د.بدر الدين النجار ارتفاع الوفيات جراء الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد في البلاد إلى وجود السلالات الجديدة من الفيروس التي تم تسجيلها في ليبيا كسلالتي جنوب إفريقيا وبريطانيا. وحذر النجار في تصريحات لوكالة أنباء الأناضول اليوم الاثنين من أن الوضع الوبائي في البلاد يزداد خطورة، مؤكدا أن عدد الحالات التي تحتاج إلى عناية فائقة أضحى يتزايد بشكل كبير.

وقال، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال)، إن هذه السلالات سريعة الانتشار، وربما سلالة جنوب إفريقيا مضاعفاتها أخطر؛ فهناك حالات بحاجة إلى تنفس اصطناعي وهي في عمر الثلاثين. وأكد «نحتاج إلى أشياء عاجلة مثل المشغلات الخاصة بالكشف عن الفيروس والأكسجين».

وأضاف مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض: «لايوجد لدينا مصنع للأكسجين يكفينا، دائمًا هناك نداءات استغاثة بنقص الأكسجين. نحتاج لحل جذري لتوريد وتركيب مصنع كبير يكفي لتغذية كل مراكز العزل». كما طالب النجار حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الصحة بضرورة التوسع بفتح مختبرات إضافية، وتوفير الإمكانيات اللازمة لها، مشددا على ضرورة دفع المكافآت والحوافز للأطباء الذين يعملون بمراكز العزل .

وفي آخر حصيلة للوضع الوبائي في البلاد، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 696 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أول من أمس الأحد. وتماثل للشفاء 918 مصابًا، في حين توفى 35 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الإثنين.

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