لجنة إعداد الهيكل التنظيمي بوزارة الثقافة: حريصون على إرساء دعائم الدولة الليبية

عقدت اللجنة المشكلة لإعداد الهيكل التنظيمي، بقرار من وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي عثمان، اجتماعا مطولا الإثنين، بديوان الوزارة برئاسة محمد عبداللطيف المدولي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية وعضوية كل من الساعدي الشيباني المستشار المالي للوزارة وزينب اللافي المستشار القانوني للوزارة.

وأوضح البيان أن ذلك يأتي في إطار الإعداد لمقترح الهيكل التنظيمي لوزارة الثقافة والتنمية المعرفية وحرصا على وضع تصور يلائم التغيرات ويواكب خطة حكومة الوحدة الوطنية في إرساء دعائم الدولة الليبية.

كما شارك في الاجتماع- بحسب البيان- الدكتور فتحي النعاس مدير المكتب القانوني ونوري المعداني مدير إدارة التخطيط والمشروعات ومحمد الهدار وطارق حدود مدير إدارة الفروع والمكاتب الثقافية وطارق التارقي رئيس قسم شؤون الموظفين.

وعكفت اللجنة، على إعداد المقترح والإطلاع على اللوائح والقوانين المنظمة للعمل ودراسة جميع الاختصاصات الممنوحة للوزارة، واكملت اللجنة في نهاية اجتماعها المقترح الخاص للهيكل التنظيمي للوزارة.