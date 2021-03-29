الشركسي لحكومة الوحدة: “احترموا عقولنا.. الشعب يريد تحسين الخدمات لا مساعدات”

شنّ عضو فريق الحوار السياسي أحمد الشركسي، هجوما لاذعا على حكومة الوحدة الوطنية، بعد إعلانها عن مبادرة أسمتها “هدية رمضان”.

وأوضح الشركسي في تصريح خاص لـ218، بقوله: “معاملة الشعب كمتسول هي معاملة سخيفة جداً، هذه الهدايا تقوم بها المؤسسات الخيرية عبر دعم حكومي وليس الحكومة نفسها”.

وأشار عضو فريق الحوار السياسي، إلى أن “الشعب يريد من الحكومة تحسين الخدمات لا المساعدات، يحتاج أن يري برنامج الحكومة للكهرباء والسيولة وكيفية الوصول لموعد الانتخابات، وليس سلات غذائية، احترموا عقولنا”.

وفي وقت سابق، أطلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مبادرة بقيمة 100 مليون دينار ليبي، تستهدف 200 ألف أسرة ليبية تشمل الأسر المعوزة وأسر النازحين، وكذلك فئة الأرامل والمطلقات، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكان عضو فريق الحوار السياسي أحمد الشركسي، قد صرّح لـ218 أن حكومة غير منتخبة مدتها 8 أشهر فقط (حكومة الوحدة الوطنية) لا يمكنها إخراج المرتزقة من ليبيا بشكل كلي.

وأكد الشركسي، إن حكومة الوحدة، التي جاءت نتيجة اتفاق سياسي، وظيفتها الأساسية تمهيد الطريق لإنتاج الحكومة المنتخبة، والتي ستقوم بكل المهام التي تحتاج إلى تفويض شعبي، ولتعود السيادة لأهلها، مضيفا أن “الشعب هو السيد على أرضه.

واعتبر الشركسي أن كل من يدعي أنه منتخب بعد انتهاء ولايته هو “مغتصب للسلطة”، وفق تعبيره.

والكل اليوم -بمن فيهم من يتبجح بأنّه منتخب بعد انتهاء ولايته- هو مغتصب للسلطة.

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