وزير الاقتصاد والتجارة يؤكد بأن ليبيا نقطة جذب للاستثمار على ضفتي المتوسط

طرابلس 30 مارس 2021 ( وال ) – شارك وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية ” محمد الحويج ” في المنتدى الاقتصادي الليبي الألماني الثالث الذي نظمه الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة اليوم الاثنين بفندق المهاري بطرابلس.

وحضر المنتدى الاقتصادي رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ورئيس الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والسفير الألماني لدى ليبيا و وكيلا وزارة الاقتصاد والتجارة و المواصلات و عدد من رجال الأعمال الليبيين ومدراء بعض الشركات الألمانية ولفيف من الخبراء و الباحثين الاقتصاديين.

وأشاد وزير الاقتصاد والتجارة خلال كلمته بالمنتدى على جهود الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة في تنظيم المنتدى مؤكداً انه يمثل منصة للحوار والتباحث بين الفعاليات الاقتصادية في كلا البلدين.

وأشار إلى أن الدولة الليبية تمثل سوقًا كبيرًا في منطقة شمال أفريقيا مما يؤهلها لتكون بوابة للقارة ونقطة جذب للاستثمار على ضفتي المتوسط مؤكداً على ضرورة قيام الجانب الألماني بتسهيل منح التأشيرات لأصحاب الأعمال الليبيين.

وحث الوزير الجانب الألماني والشركات الألمانية على تقديم الدعم والتعاون مع دولة ليبيا في مجالات التدريب والعمل على إنشاء مراكز تدريب تقنية لتأهيل الكوادر الليبية حتى تتماشى مع متطلبات سوق العمل وتواكب التطورات المصاحبة للتكنولوجيا الرقمية.

كما تضمن المنتدى حلقة نقاش بمشاركة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة ووكيل وزارة المواصلات ومدير إدارة تقنية المعلومات بوزارة الداخلية طرح خلالها عدد من التساؤلات حول خطة عمل حكومة الوحدة الوطنية في قطاع الاقتصاد والاستثمار وتطوير البنية التحتية بالدولة الليبية.

وقدم السفير الألماني بختام المنتدى هدية رمزية لوزير الاقتصاد والتجارة متمثلة في قطعة صخرية أخذت من جدار برلين ” الجدار الذي كان يفصل شطري برلين الشرقي والغربي والمناطق المحيطة في ألمانيا الشرقية بغرض تحجيم المرور بين برلين الغربية وألمانيا الشرقية ” وذلك تعبيراً عن دعمه لحكومة الوحدة الوطنية وجهودها في توحيد مؤسسات الدولة الليبية وتعزيز الشراكة بين البلدين في كافة المجالات. (وال- طرابلس) ر ت

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