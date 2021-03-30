وزير الحكم المحلي: يجب دفع المرتبات المتأخرة للعاملين بشركة الخدمات العامة

شدد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، بدر الدين التومي، على ضرورة دفع المرتبات المتأخرة للعاملين بشركة الخدمات العامة وإيجاد آلية لصرفها.

وأكد «التومي» -خلال كلمة ألقاها في افتتاح فعّاليات الملتقى الأول لشركات الخدمات العامة على مستوى الدولة الذي تنظمه وزارة الحكم المحلي وتستضيفه شركة الخدمات العامة طرابلس خلال الفترة من 29 إلى 31 مارس الجاري- على ضرورة تغيير أنظمة العمل بالشركة لتكون أكثر تنافسية، بالإضافة إلى تسوية الأوضاع القانونية للشركة ودعمها وتوفير كل ما تحتاجه، من أجل تقديم أفضل الخدمات التي تلامس حياة المواطنين ولها علاقة بالصحة العامة.

وأشار إلى ضرورة أن تكون “المدن الليبية نظيفة وخالية من التلوث، وأن يُحافظ على مظهرها الجمالي”، مردفًا أن “أي ضغط أو ابتزاز يمارس على الشركات أثناء مطالبتها بمستحقاتها المالية، ستُحال إلى النائب العام مباشرة، بتنسيق مباشر مع ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد”.

وأوضح «التومي» أن “المبدأ العام لحكومة الوحدة الوطنية هو مواجهة كل عمليات الفساد والابتزاز”.