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أوفتشا: فليكن الاقتصاد جزءًا من الحل في ليبيا

تم النشر منذُ 48 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، بعد مشاركته في منتدى الخبراء الاقتصاديين الثالث في طرابلس، أن الاقتصاد يُمكن أن يكون جزءًا من الحلّ في ليبيا.

وأوضح أوفتشا، عبر تغريدة له على تويتر، “فليكن الاقتصاد جزءًا من الحل: فخورون بالمشاركة في استضافة منتدى الخبراء Flag of   LibyaFlag of Germany الاقتصاديين في طرابلس”.

وأشار السفير الألماني لدى ليبيا، إلى أن المنتدى ناقش عدة ملفات، ومنها “كيف نعالج مشكلة نقص الكهرباء؟ كيف يتم الترويج لمصادر الطاقة المتجددة؟ كيفة تنويع الاقتصاد؟”.

وأعرب أوفتشا، عن شكره لكل من وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج ، عضو مجلس النواب محمد الرعيض.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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