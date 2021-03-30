“لجنة انتخابات البلدية” تُعلن استعدادها لانتخابات “سوق الجمعة”

عدقت اللجنة المركزية للانتخابات البلدية، اجتماعا مع رؤساء المراكز ومدراء المحطات، لأجل الوقوف على كافة التجهيزات وتنظيم العمل ليوم الاقتراع.

وأوضحت اللجنة، أن الاجتماع يأتي استعدادا لقرب الاستحقاق الانتخابي ببلدية سوق الجمعة والمزمع يوم السبت القادم.

وفي وقت سابق، تم افتتاح المعرض الفني تحت عنوان “الطفل الناخب” بتنظيم اللجنة الفرعية سوق الجمعة.

وافتتح المعرض، رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية م. سالم بن تاهية و مراقب التعليم، رشاد بشير ورئيس اللجنة الفرعية سوق الجمعة عبد الحكيم التريكي.

وتناول المعرض، رسومات الأطفال، التي عبّروا فيها عن تطلعاتهم وآمالهم بالمجلس البلدي المقبل ببلدية سوق الجمعة.

وتتنافس 9 قوائم عامة و10 مرشحات عن فئة المرأة و5 مرشحون عن فئة ذوي الإعاقة نحو قيادة المجلس البلدي الجديد.

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