وزير الحكم المحلي : أي ابتزاز يُمارس على شركات الخدمات العامة المطالبة بمستحقاتها المالية ستُحال إلى النائب العام

طرابلس 30 مارس 2021 ( وال ) – دعا وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية ” بدر الدين التومي ” إلى ضرورة دفع المرتبات المتأخرة للعاملين بشركة الخدمات العامة وإيجاد آلية لصرفها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاح فعّاليات الملتقى الأول لشركات الخدمات العامة على مستوى الدولة الذي تنظمه وزارة الحكم المحلي وتستضيفه شركة الخدمات العامة طرابلس خلال الفترة من 29 إلى 31 مارس الجاري.

وأكد ” التومي ” في كلمته على ضرورة تغيير أنظمة العمل بالشركة لتكون أكثر تنافسية، بالإضافة إلى تسوية الأوضاع القانونية للشركة ودعمها وتوفير كل ما تحتاجه، من أجل تقديم أفضل الخدمات التي تلامس حياة المواطنين ولها علاقة بالصحة العامة.

كما شدد على ضرورة أن تكون المدن الليبية نظيفة وخالية من التلوث، وأن يُحافظ على مظهرها الجمالي.

وقال ” التومي ” إن أي ضغط أو ابتزاز يمارس على الشركات أثناء مطالبتها بمستحقاتها المالية، ستُحال إلى النائب العام مباشرة، بتنسيق مباشر مع ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، مؤكدا أن المبدأ العام لحكومة الوحدة الوطنية هو مواجهة كل عمليات الفساد والابتزاز.

وسيناقش المشاركون في فعاليات الملتقى الأول لشركات الخدمات العامة على مستوى الدولة المشكلات والصعوبات التي تواجه شركات الخدمات العامة في البلديات وسبل تذليلها. (وال- طرابلس) ر ت

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