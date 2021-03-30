الطفلة “ليبيا صدّيق” تحكي تجربتها التوعوية عن فيروس كورونا

ضمن مهامها لنشر التوعوية الصحية للوقاية من فيروس كورونا، تواصل منظمة اليونيسف في ليبيا، تواصل المنظمة نشر الصور والشهادات للطلبة والعاملين، حول تجاربهم للوقاية من الفيروس.

ونشرت المنظمة، نصيحة الطفلة “ليبيا صديق” بن عمر، 9 سنوات، صف الرابع، التي أوضحت “فيروس كورونا ينتقل بالهواء، هذا علاش لازم نلبس الكمامة وانغطي خشمنا وفمنا، ولو سلمت على حد انعقم ايدي بسرعة. في الفصل ما انقربش من صاحبتي ومناخدش أدواتها ولا كراستها لأن مرات ينتقلى الفيروس”.

وأضافت ليبيا بحماس، “أنا انحب الموسيقى والعزف هلبا، شاركت في حفلة موسيقية الأسبوع اللي فات وكان أداءنا رائع وكنت مفتخرة ان الحضور ايصفقلنا بقوة، اسم الأغنية اللي قدمناها: نبو انعيشوا بحرية، نبو انعيشوا بسلام”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية