أبوجناح يتابع سير العمل في محطة كهرباء أوباري الغازية

قام نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس رمضان أبوجناح، رفقة عضو مجلس الإدارة بالشركة العامة للكهرباء المهندس رضوان خليل، بزيارة إلى محطة كهرباء أوباري الغازية رفقة مدير عام الإدارة العامة للخدمات المهندس حسين أبوزهوة ومدير عام مشروعات النقل المهندس عزالدين مقام ومساعده المهندس عبدالله سطيل ومدير دائرة التخطيط المهندس محمد أبوسويدر وعدد من مدراء الإدارات والدوائر بالمنطقة الجنوبية .

وتأتي الزيارة، للاطلاع على سير العمل لإستكمال الإختبارات التشغيلية للوحدتين الثانية والأولى التي يقوم بها فريق متخصص من مهندسي الشركة العامة للكهرباء برئاسة مدير عام الإدارة العامة للانتاج المهندس كمال ضو، إضافة إلى زيارة خط أوباري الفجيج لحل الاعتراضات واستكمال أعمال التركيبات من أجل نقل كامل القدرة المنتجة من المحطة قبل الذروة الصيفية القادمة مما سيساهم بشكل كبير في سد العجز الحاصل في إنتاج الطاقة الكهربائية وتقليل ساعات طرح الأحمال.

وأثنى نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، على الدور الذي تقوم به فرق عمل الشركة العامة للكهرباء، وأكد على دعم الحكومة لهذا القطاع بصورة عاجلة جدا وأن رئاسة الحكومة تولي هذا الملف أهمية بالغة وستعمل علي تذليل كافة الصعاب التي تواجه هذا القطاع.

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