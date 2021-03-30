عقيلة صالح يلتقي النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مدينة القبة النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين اعطية القطراني.

وبحث اللقاء، عدداً من القضايا الخدمية و المشاكل اليومية التي يعانيها المواطن، إضافة إلى تطورات الأوضاع ومسارات حل الازمة الليبية.

وفي وقت سابق، التقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور احميد حومة برئيس المجلس الرئاسي، بحضور عدد من أعضاء المجلس.

وبحث اللقاء، مشروع إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية، وماهية عملها وصولا لتحقيق مصالحة وطنية شاملة بين جميع الليبيين.

أكد اللقاء، على أن عمل المفوضية يجب أن يشمل خططا دقيقة لتحقيق مصالحة في جميع المدن والمناطق وصولا إلى كل فرد في ليبيا.

وشدّد الحاضرين، على ضرورة التقليل من حدة الخطاب في وسائل الإعلام، والدفع نحو التأسيس لخطاب جامع يسهم في تقريب وجهات النظر بين الليبيين، ويساعدهم على طي صفحة الماضي ونبذ الخلافات والتطلع نحو بناء ليبيا الموحدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية