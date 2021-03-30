بتمويل أجنبي وبترشيح جورج كلوني له..تعرف على اخر تطورات فيلم معمر القذافي

أعلن الفنان المصري، محيي إسماعيل، اليوم الاثنين، عن تطورات جديدة بشأن مشروعه السينمائي الخاص بتجسيد شخصية الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، في فيلم.

وقال في ندوة تكريمه بالدورة العاشرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، إنه من المفترض أن يخرج هذا الفيلم إلى النور خلال العام الحالي، من إنتاج شركة إنجليزية، بحسب تقارير مصرية.

وكشف أن الممثل الأمريكي، جورج كلوني، ونجمة عالمية كبيرة، مرشحان لمشاركته بطولة هذا الفيلم، .

وأوضح محيي إسماعيل أن فيلم معمر القذافي عكف على كتابته منذ 18 عاما، وجاءت له فكرة تقديمه عندما كان في زيارة الكاتب الراحل، مع سعد الدين وهبة، الذي جعله يلتقي بالزعيم الليبي الراحل.

وتابع إسماعيل: “أخبرني وهبة أنني سوف أجسد شخصية القذافي في فيلم، وذهبت إلى الرئيس الليبي والتقيت به”.

وأشار الممثل المصري إلى أن معتز نجل القذافي الذي قتل إلى جانبه كان أحد أصدقائه المقربين، ودعمه ب12 كتابا عن والده من أجل تقديم الفيلم.

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