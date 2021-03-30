أول تعليق لـ”الجنائية الدولية” بشأن وفاة «محمود الورفلي»

نفت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، وجود وفدًا تابعًا للمحكمة في ليبيا للتحقيق في وفاة المقدم محمود الورفلي، وقالت إن “مكتب المدعي العام بالمحكمة على علم بالتقارير الواردة حول الوفاة وجاري التثبت منها”.

ونقلت الصفحة الرسمية للمحكمة الدولية عن «بنسودة» قولها، إن “أي أنباء عن تحول فريق منها للتحقق من وفاة الورفلي، هي أخبار مضللة وغير صحيحة”، مشددة على أن “مكتب المدعي العام يدين استمرار العنف في ليبيا ويؤكد التزامه بمهمته وفقا لنظام روما الأساسي فيما يتعلق بالتحقيق في ليبيا”.

وينص نظام روما الأساسي الذي أنشئت محكمة الجنايات الدولية بموجبه في 17 يوليو 1998، على إصدار بطاقات توقيف دولية بحق أشخاص يرتكبون جرائم ضد الإنسانية، أو جرائم حرب، ودعوة دولهم إلى التعاون في تسليمهم، دون أن تكون لها سلطة التحري والقبض، وقد أسندت للمحكمة الولاية القانونية على ليبيا ابتداء من 15 فبراير 2011 بموجب القرار 1970 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي، ووفق الفصل 7 من ميثاق الأمم المتحدة.

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