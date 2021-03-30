مصدر أمني: هذه الجهـة وراء ما يحدث في ليبيا من اغتيالات!

قال مسؤول أمني ليبي إن ”المخابرات الأجنبية وراء ما يحدث في ليبيا من اغتيالات“ وأوضح المسؤول الأمني الليبي الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن ”كل ما يحدث في البلاد هو في إطار التسويات التي أقبلت عليها ليبيا“.

وأضاف المسؤول الليبي في تصريحات نشرها موقع “إرم نيوز“ أن ”هناك العديد من الشخصيات المثيرة للجدل داخل ليبيا التي يشكل وجودها تهديدا للتسويات السياسية والعسكرية التي جرت وتجري بين الفرقاء الليبيين وهم أيضا يشكلون خطرا على الحكومة الموحدة الجديدة التي أوكلت لها مهمة إجراء مصالحة وطنية في البلاد كمهمة أولى إضافة إلى إجراء وفاق سياسي وعسكري شامل، والمجتمع الدولي يرى كذلك أن تلك الشخصيات لا بد وأن تختفي من المشهد تماما“.

وتصاعدت في الفترة الاخيرة حدة الاغتيالات بين صفوف المجموعات المسلحة في عدة مناطق في ليبيا، وأبرزها طرابلس.

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