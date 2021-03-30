إنقاذ 189 مهاجرا قبالة ساحل طرابلس

تمكنت الأجهزة الأمنية وحرس السواحل من إنقاذ 189 مهاجرا غير شرعيين كانوا على متن قوارب هجرة، قبالة ساحل العاصمة طرابلس.

وأنقذ عناصر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ صباح اليوم الثلاثاء، 105 مهاجرين من جنسيات أفريقية، كانوا على متن زوارق مطاطية، في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية، وقد جرى نقلهم إلى نقطة إنزال في ميناء طرابلس البحري؛ تمهيدا لتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، حسب بيان الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية الليبية، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما عثر زورق بحري تابع للإدارة العامة لأمن السواحل، أمس الإثنين، على قارب يحمل 79 مهاجرا من جنسيات مختلفة، بعرض البحر، وجرى نقلهم أيضا إلى ميناء طرابلس، وتقديم المساعدات الانسانية والطبية لهم بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، ثم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

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