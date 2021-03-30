ليبيا الان

«غويلة»: المقصود بالهتاف ضد الإخوان والدواعش خدمة الطواغيت وإخافة المسلمين

تم النشر منذُ 38 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم عبد الباسط غويلة، عضو ما تعرف بهيئة علماء ليبيا ودار الإفتاء بقيادة المفتي المعزول الصادق الغرياني الداعم للجماعات الإرهابية، أن المقصود بالهتاف ضد الإخوان والدواعش هو خدمة الطواغيت وإخافة المسلمين، بحسب وصفه.

وقال غويلة في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “لا دواعش لا إخوان. الردع في الميدان، ظهر فيديو وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي يقولونه في تدريبهم (لا دواعش لا إخوان)”، على حد قوله.

وأضاف “هل يعقل يتربى «جيش» على هذه العقيدة، المفترض فيه أن يتربى على عقيدة حب الله ورسوله والدفاع عن الأعراض والوطن، لا أن يتربى على الغل والحقد وعبارات تدل على منهج خطير، وللدولة أن تستوعب جميع أبنائها بالعلم والحوار مع جميع الأفكار، ومع القضاء العادل لمن أجرم، وثبت إجرامه وظلمه”، وفقا لتعبيره.

وتابع “لا أظن المقصود من هذا النشيد الذي يرددونه في تدريبهم إلا كل مسلم يخالفهم في أي مسألة صغيرة أو كبيرة، وبالتالي تلفق لهم التهم الجاهزة على أهوائهم وأهواء من علمهم هذه النشيد. وكنت أتأمل أن أسمع نشيدا يخيف أعداء الله بدل من نشيد يخيفون به المسلمين”، بحسب حديثه.

واستطرد “علما بأن الدواعش صنيعة مخابراتية دولية، وهم يعلمون ذلك. وأما خلافنا مع أي مسلم، مهما كان هذا الخلاف، فالحوار بيننا والتواصي بالحق والتواصي بالصبر لا بالشعارات والأناشيد التي تخدم الحكام والطواغيت الذين لا يفرقون بين مسلم ومسلم مهما كان توجهه”، على حد زعمه.

الوسوم

الإخوان الدواعش المليشيات غويلة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • ولكن تقولوا مالا تفعلون ياغويلة…أنتم من تحرضون علي القتل والارهاب وهذا منهجكم سواء اخوان او دواعش…ياغويلة انت حرضت علي سفك دماء الليبيين عن طريق الليبيين وقتلهم بعضهم ل بعض والآن تقول عكس ماكنت تقوله سابقا ..هذه اخلاقكم ..ومبدأ ((التقية)) لديكم معروف وهو (( الكذب للمصلحة)) …بعد ان عرفتم انه لاقبول لديكم رسميا وشعبيا واقليميا ودوليا وبعد ان شعرتم بأن القردوغان عميل امريكا واسرائيل قد باعكم أصبحتم بين يوم وليلة حملان وديعة تريدون السلام والتسامح…؟؟؟!!! غريب أمركم يا/غويلة…هل تعتقد انكم تستغفلون هذا الشعب الذي أكتوي بنار انقلابكم سنوات عجاف وانتم تتمتعون وتمرحون بثروات ليبيا وسرقة موارده وتحويلها لحساباتكم بالخارج عن طريق الاعتمادات الوهمية…؟؟لن ننسي قتلكم للابرياء وسرقتكم لثرواتنا ايها المجرمون…وسنخاصمكم عند رب العالمين يوم لاينفعكم القردوغان والقرياني….وحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم وفي من تسبب بهذه النكبة السودا النودا…….

    رد

  • وأضاف “هل يعقل يتربى «جيش» على هذه العقيدة، المفترض فيه أن يتربى على عقيدة حب الله ورسوله والدفاع عن الأعراض والوطن”. وما علاقة حزب ابن الساعتى بعقيدة حب الله ورسوله والدفاع عن الأعراض والوطن. تاريخ حافل بالخيانة والغدر واليوم في العالم العربي الكل يعرف انكم سلمتم فى العرض والارض فى كل بقعة من الوطن العربي نصبكم فيها اسيادكم طراطير على شعوبنا المغلوبة على امرها. يمتلك الاخونج المنافقين من صفات الخسة والخداع الكثير فهم متآمرون وماكرون مكر السوء، يتصرفون بخبث حسب الظروف التي يقعون فيها، فهم يتسترون بالإيمان أمام المسلمين للنيل منهم والتحريض عليهم وإلحاق الأذى بهم، بينما يظهرون على حقيقتهم أمام أصدقائهم من الكافرين. والله يشهد إن المنافقين كانوا اخوان الشياطين وقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ولكن يا ارذل خلق الله وانكم ارذل خلق الله لانكم منافقين يومكم قريب.

    رد

  • من انت يابوجهل حتى تفتى واين تعيش فى وسط بيوت الرزيلة والدعارة اما من يتحدث باسم الاسلام فالازهر الشريف وهيئة كبار العلماء بارض الحرمين ماذا قالوا قالوا ان الاخوان والدواعش مجرمين والانضمام لهم حلال شرعا وقالت دار الافتاء المصرية ان الاخوان خوارج العصر وبالتالى ينطبق عليهم احاديث رسول الله عن الخوارج وصفهم بانهم شر خاق الله وانهم لو ادركهم لقتلهم ولهذا فان من يرفعون هذا الشعار يطبقون سنة رسول الله وينصرون الاسلام فما علاقتكم انتم بالاسلام وصفة المسلم لا تنطبق عليكم اصلا وهى من سلم الناس من لسانه ويده بينما تنطبق عليكم صفات المفلس تماما ياملاب النار

    رد