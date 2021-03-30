سعيد امغيب: قرار رفع الدعم عن الوقود قد يصبح عقوبة لمدن الجنوب

أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب، أن قرار رفع الدعم عن الوقود قد يصبح عقوبة لمدن الجنوب.

وقال «امغيب» في منشور على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، إنه “على اللجنة المكلفة بدراسة رفع أو استبدال الدعم أن تعلم وأن تضع في اعتبارها، إن لم تتكفل الحكومة بتحمل أسعار نقل السلع والمحروقات لمدن الجنوب الذي يعاني منذ زمن الغلاء بسبب بعد المسافة و تهالك الطرق، فإن قرار رفع الدعم أو حتى استبداله سوف يكون بمثابة عقوبة لهذه المدن النائية والمهمشة منذ عقود “.

وكانت اللجنة الوزارية لاستبدال دعم المحروقات بالدعم النقدي المباشر قد عقدت الأحد اجتماعها الأول برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية ورئيس اللجنة الوزارية لاستبدال دعم المحروقات “محمد الحويج”، لبحث البدائل المقترحة لاستبدال الدعم، وذلك بحضور أعضاء اللجنة وعدد من المسؤولين والمستشارين والخبراء الاقتصاديين.

ومن جانبه قال «الحويج»، في تصريحات صحفية، إن “اختيار البديل الأنسب لدعم المحروقات سيتم بناءً على دراسة شاملة للوضع الاقتصادي للدولة ومستوى المعيشة للمواطن”.

وأضاف أن “اللجنة ستعقد عدة اجتماعات لمناقشة البدائل المقترحة لاستبدال دعم المحروقات وإعداد مشروع قرار بالخصوص وإحالته لمجلس رئاسة الوزراء”.

وأكد «الحويج»، على “ضرورة وضع مصلحة المواطن وقدرته الشرائية كأولوية، ومن ثم البحث في الخيار الأقل تكلفة على ميزانية الدولة وتحديد التكلفة الحقيقية واستهداف سعر توازني”.