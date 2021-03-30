أحوال الطقس في ليبيا.. أمطار في الشرق واعتدال في الغرب والجنوب

أخبار ليبيا24

توقعت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية وجود فرصة لسقوط أمطار متفرقة من حين لآخر على مناطق الشمال الشرقي خاصة على المرتفعات الجبلية تصحبها خلايا من السحب الرعدية، بينما يبقى الطقس معتدلًا نسبيًا على بقية المناطق في ليبيا.

وأوضحت الأرصاد، أن الطقس في رأس أجدير، سرت، سهل الجفارة، جبل نفوسة (الجبل الغربي) قليل السحب، مع احتمال ظهور ضباب خفيف هذه الليلة وصبا ح يوم الغد على بعض المناطق.

أمّا الرياح، شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط فترة المساء، بينما درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (19- 23) مئوية.

وتنبأت الأرصاد، وجود تكاثر للسحب في المنطقة الممتدة من الخليج، سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات ومراده، من حين لآخر مع سقوط أمطار متفرقة قد تكون جيدة يوم الغد على مناطق الجبل الأخضر وطبرق وتصحبها خلايا من السحب الرعدية.

أمّا الرياح؛ شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على الجبل الأخضر، بينما درجات الحرارة القصوى، تتراوح ما بين (18 – 22) مئوية ولا تتجاوز هذا اليوم (15) مئوية على المرتفعات الجبلية، وتسجل انخفاضًا يوم الغد خاصةً على المرتفعات.

وفي الجفرة، سبها، غـات، غدامس والحمادة، الطقس، قليل السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، أمّا درجات الحرارة القصوى، فتتراوح ما بين (24- 28) مئوية.

وفي الكفرة، السرير، تازربو، الطقس، صافٍ إلى قليل السحب، والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، أمّا درجات الحرارة القصوى، فتتراوح ما بين (22 – 24) مئوية.