المنفي يبحث مع برلمانيين مشروع إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب احميد حومة، وعدد من أعضاء المجلس مشروع إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن المنفي بحث مع النواب أمس الاثنين مشروع إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية، مبينا الأدوار التي من المفترض أن تقوم بها المفوضية وصولا لتحقيق مصالحة وطنية شاملة بين جميع الليبيين.

كما أكد أعضاء مجلس النواب الحاضرين أن عمل المفوضية يجب أن تشمل خططا دقيقة لتحقيق مصالحة في جميع المدن والمناطق وصولا إلى كل فرد في ليبيا.

وحث النواب خلال الاجتماع على ضرورة التقليل من حدة الخطاب في وسائل الإعلام، والدفع نحو التأسيس لخطاب جامع يسهم في تقريب وجهات النظر بين الليبيين، ويساعدهم على طي صفحة الماضي ونبذ الخلافات والتطلع نحو بناء ليبيا الموحدة.