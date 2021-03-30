بالصور | المنقوش في بنغازي لبحث سبل تحسين واقع العمل الدبلوماسي

ليبيا – زارت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش مدينة بنغازي للمرة الأولى منذ توليها مهامها رسميًا.

وبحسب ما أفاد به المعهد الديبلوماسي في المدينة وتابعته صحيفة المرصد، تم عقد اجتماع بديوان مقر وزارة الخارجية في بنغازي بحضور عدد من المسؤولين في الديوان، لترتيب شؤون الموظفين في الأخير ونظيره في مدينة البيضاء ووضع مقترح جديد بخصوص عمل المكاتب ووضع آلية لتنظيم سير العمل بالشكل المطلوب.

هذا وتعهدت المنقوش بتقديم كافة الدعم إلى معهد الدراسات الديبلوماسية ومتابعة سير العملية التدريبية فيه.

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