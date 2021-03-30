مجلسا النواب والرئاسي يبحثان إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية

أخبار ليبيا24

بحث مجلسا النواب والرئاسي الإثنين مشروع إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية لتحقيق مصالحة وطنية شاملة في ليبيا.

وقال ديوان الإعلام بمجلس النواب إن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، الدكتور أحميد حومة، ورئيس المجلس الرئاسي، الدكتور محمد المنفي، بحثا في حضور عدد من أعضاء مجلس النواب، مشروع إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية، وماهية عملها وصولا لتحقيق مصالحة وطنية شاملة بين جميع الليبيين.

وأضاف، أنه جرى التأكيد على أن عمل المفوضية يجب أن يشمل خططا دقيقة لتحقيق مصالحة في جميع المدن والمناطق وصولا إلى كل فرد في ليبيا.

وذكر أنها شددا على ضرورة التقليل من حدة الخطاب في وسائل الإعلام، والدفع نحو التأسيس لخطاب جامع يسهم في تقريب وجهات النظر بين الليبيين، ويساعدهم على طي صفحة الماضي ونبذ الخلافات والتطلع نحو بناء ليبيا الموحدة.