تفاصيل الموقف الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا اليوم 30 مارس 2021

فيما يلي ننشر التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاثنين 29 مارس 2021 م وفقا للبيان رقم (366) .
وبحسب البيان فقد استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (4433) عينة موزعة على المختبرات التالية :
- المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (911) عينة
- مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (910) عينة
- مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (503) عينة
- مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (180) عينة
- مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (69) عينة
- المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (80) عينة
- مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (430) عينة
- مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (98) عينة
- مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (4) عينات
- مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (89) عينة
- مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (61) عينة
- مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (184) عينة
- مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (31) عينة
- مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (179) عينة
- مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (384) عينة
- مختبر PCR مركز العزل زواره عدد (320) عينة
وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :
ـــ عدد ( 3727 ) عينة سالبة
ـــ عدد (706) عينة موجبة ( 440 جديدة + 266 مخالطة )
ـــ نسبة الحالات الموجبة (16 %)
وتوضح لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :
- طرابلس
عدد 177 حالة جديدة
عدد 81 حالة مخالطة
- مصراته
عدد 10 حالة جديدة
عدد 98 حالة مخالطة
- جادو
عدد 4 حالة جديدة
- الجفارة
عدد 4 حالة جديدة
- ككلة
عدد 3 حالة جديدة
عدد 2 حالة مخالطة
- زليتن
عدد 20 حالة جديدة
عدد 3 حالة مخالطة
- باطن الجبل
عدد 3 حالة جديدة
- الماية
عدد 10 حالة جديدة
- المعمورة
عدد 1 حالة جديدة
- الشقيقة
عدد 2 حالة جديدة
عدد 2 حالة مخالطة
- الأصابعة
عدد 3 حالة جديدة
- بني وليد
عدد 9 حالة جديدة
- قصر الأخيار
عدد 3 حالة جديدة
- الجميل
عدد 4 حالة جديدة
- الزاوية الغرب
عدد 10 حالة جديدة
- القره بوللي
عدد 1 حالة جديدة
- الزاوية المركز
عدد 21 حالة جديدة
عدد 6 حالة مخالطة
- الرياينة
عدد 7 حالة جديدة
- تازربو
عدد 1 حالة مخالطة
- سبها
عدد 5 حالة جديدة
عدد 5 حالة مخالطة
- الغريفة
عدد 5 حالة جديدة
عدد 1 حالة مخالطة
- وادي عتبة
عدد 1 حالة جديدة
- درنة
عدد 4 حالة جديدة
- درج
عدد 2 حالة جديدة
عدد 3 حالة مخالطة
- اجدابيا
عدد 8 حالة جديدة
عدد 5 حالة مخالطة
- السواني بن ادم
عدد 7 حالة جديدة
- المنشية الجميل
عدد 7 حالة جديدة
عدد 4 حالة مخالطة
- صبراته
عدد 4 حالة جديدة
- قصر بن غشير
عدد 21 حالة جديدة
- زواره
عدد 20 حالة مخالطة
- جنزور
عدد 3 حالة جديدة
- السائح
عدد 15 حالة جديدة
- سرت
عدد 5 حالة جديدة
عدد 4 حالة مخالطة
- اسبيعة
عدد 3 حالة مخالطة
- الزنتان
عدد 1 حالة جديدة
عدد 28 حالة مخالطة
- الرحيبات
عدد 1 حالة جديدة
- الخمس
عدد 7 حالة جديدة
- فسانو
عدد 11 حالة جديدة
- سوق الخميس امسيحيل
عدد 10 حالة جديدة
- الزاوية الجنوب
عدد 8 حالة جديدة
- العامرية
عدد 9 حالة جديدة
- مسلاته
عدد 4 حالة جديدة
- القريات
عدد 6 حالة جديدة
- العجيلات
عدد 4 حالة جديدة
تفاصيــــل الـــــ ( 598 ) حالة شفاء حسب المدن
- عدد 410 حالة في طرابلس
- عدد 13 حالة في اجدابيا
- عدد 6 حالات في صبراته
- عدد 1 حالة في تازربو
- عدد 6 حالات في فسانو
- عدد 5 حالات في الكفرة
- عدد 66 حالة في مصراته
- عدد 4 حالات في درج
- عدد 47 حالة في سبها
- عدد 5 حالات في درنة
- عدد 13 حالة في قصر بن غشير
- عدد 19 حالة في الزاوية المركز
- عدد 2 حالة في القبة
- عدد 1 حالة في الزنتان
تفاصيــــــل الــــ ( 5 ) حالات الوفاة
- عدد 1 حالة في اجدابيا
- عدد 1 حالة في ترهونة
- عدد 1 حالة في مصراته
- عدد 1 حالة في درج
- عدد 1 حالة في قصر بن غشير
الإحصاءات العامة
- إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 158251
- الحالات النشطة : 9113
- المتعافين : 146480
- الٍوفيات : 2658
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