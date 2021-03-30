تفاصيل الموقف الوبائي لفيروس كورونا في ليبيا اليوم 30 مارس 2021

فيما يلي ننشر التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاثنين 29 مارس 2021 م وفقا للبيان رقم (366) .

وبحسب البيان فقد استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (4433) عينة موزعة على المختبرات التالية :

المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (911) عينة مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (910) عينة مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (503) عينة مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (180) عينة مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (69) عينة المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (80) عينة مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (430) عينة مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (98) عينة مختبر فرع المركز الوطني تازربو عدد (4) عينات مختبر فرع المركز الوطني الزاوية عدد (89) عينة مختبر فرع المركز الوطني اجدابيا عدد (61) عينة مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (184) عينة مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (31) عينة مختبر مركز مصراتة الطبي عدد (179) عينة مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (384) عينة مختبر PCR مركز العزل زواره عدد (320) عينة

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :

ـــ عدد ( 3727 ) عينة سالبة

ـــ عدد (706) عينة موجبة ( 440 جديدة + 266 مخالطة )

ـــ نسبة الحالات الموجبة (16 %)

وتوضح لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

طرابلس

عدد 177 حالة جديدة

عدد 81 حالة مخالطة مصراته

عدد 10 حالة جديدة

عدد 98 حالة مخالطة جادو

عدد 4 حالة جديدة الجفارة

عدد 4 حالة جديدة ككلة

عدد 3 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة زليتن

عدد 20 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة باطن الجبل

عدد 3 حالة جديدة الماية

عدد 10 حالة جديدة المعمورة

عدد 1 حالة جديدة الشقيقة

عدد 2 حالة جديدة

عدد 2 حالة مخالطة الأصابعة

عدد 3 حالة جديدة بني وليد

عدد 9 حالة جديدة قصر الأخيار

عدد 3 حالة جديدة الجميل

عدد 4 حالة جديدة الزاوية الغرب

عدد 10 حالة جديدة القره بوللي

عدد 1 حالة جديدة الزاوية المركز

عدد 21 حالة جديدة

عدد 6 حالة مخالطة الرياينة

عدد 7 حالة جديدة تازربو

عدد 1 حالة مخالطة سبها

عدد 5 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة الغريفة

عدد 5 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة وادي عتبة

عدد 1 حالة جديدة درنة

عدد 4 حالة جديدة درج

عدد 2 حالة جديدة

عدد 3 حالة مخالطة اجدابيا

عدد 8 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة السواني بن ادم

عدد 7 حالة جديدة المنشية الجميل

عدد 7 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة صبراته

عدد 4 حالة جديدة قصر بن غشير

عدد 21 حالة جديدة زواره

عدد 20 حالة مخالطة جنزور

عدد 3 حالة جديدة السائح

عدد 15 حالة جديدة سرت

عدد 5 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة اسبيعة

عدد 3 حالة مخالطة الزنتان

عدد 1 حالة جديدة

عدد 28 حالة مخالطة الرحيبات

عدد 1 حالة جديدة الخمس

عدد 7 حالة جديدة فسانو

عدد 11 حالة جديدة سوق الخميس امسيحيل

عدد 10 حالة جديدة الزاوية الجنوب

عدد 8 حالة جديدة العامرية

عدد 9 حالة جديدة مسلاته

عدد 4 حالة جديدة القريات

عدد 6 حالة جديدة العجيلات

عدد 4 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 598 ) حالة شفاء حسب المدن

عدد 410 حالة في طرابلس عدد 13 حالة في اجدابيا عدد 6 حالات في صبراته عدد 1 حالة في تازربو عدد 6 حالات في فسانو عدد 5 حالات في الكفرة عدد 66 حالة في مصراته عدد 4 حالات في درج عدد 47 حالة في سبها عدد 5 حالات في درنة عدد 13 حالة في قصر بن غشير عدد 19 حالة في الزاوية المركز عدد 2 حالة في القبة عدد 1 حالة في الزنتان

تفاصيــــــل الــــ ( 5 ) حالات الوفاة

عدد 1 حالة في اجدابيا عدد 1 حالة في ترهونة عدد 1 حالة في مصراته عدد 1 حالة في درج عدد 1 حالة في قصر بن غشير

الإحصاءات العامة