تقرير تحليلي: واشنطن وحلف شمال الأطلسي دمروا ليبيا وحولوها لدولة بلا هوية

ليبيا- سلط تقرير تحليلي نشره موقع “مودرن غانا” الناطق بالإنجليزية الضوء على واقع ليبيا بعد مرور 10 أعوام على تدخل حلف شمال الأطلسي “ناتو” في شؤونها.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد أن هذا التدخل العسكري قاد إلى هزيمة ليبيا كدولة بموافقة رسمية من مجلس الأمن الدولي، وحولها من واحدة من أنجح دول العالم الثالث بفرص وضمانات اجتماعية واسعة وطب ممتاز وقدرة على إرسال الطلاب لتحسين مهاراتهم في الغرب إلى دولة فاشلة.

وأضاف التقرير أن النخب الأميركية خططت لزعزعة الاستقرار في المنطقة العربية تحت راية الربيع العربي، لقلقها من تنامي نفوذ ليبيا التي فقدت كيانها وأصبحت نقطة عبور للهجرة غير الشرعية والجماعات الإرهابية، وباتت دولة على الخريطة فقط، وسكانها بلا هوية ومن دون دخل وضمانات أمنية.

وأوضح التقرير أن مرد هذا كله هو عدم تركيز الولايات المتحدة وحلفائها في “ناتو” على معالجة الأزمة الليبية وتوفير حياة طبيعية في ليبيا، فالأوروبيون فشلوا في معالجة العقد السياسية التي برزت في هذه الأزمة، لتعيش البلاد في فوضى وتتحول لمسرح دولي لتصفية الحسابات.

ترجمة المرصد – خاص

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية