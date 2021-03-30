توقعات طقس ليبيا خلال الأيام القادمة: امطار متفرقة ورعدية بهذه المناطق

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء.

وأشار المركز، في الملخص العام، إلى فرصة لسقوط أمطار متفرقة من حين لأخر على مناطق الشمال الشرقي خاصة على المرتفعات الجبلية تصحبها خلايا من السحب الرعدية ‘بينما يبقى الطقس معتدل نسبيا على بقية المناطق.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

• الطقس: قليل السحب ، مع احتمال ظهور ضباب خفيف هذه الليلة وصبا ح يوم الغد على بعض المناطق .

• الرياح: شمالية شرقية الى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط فترة المساء .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (19- 23) مْ.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: تتكاثر السحب من حين لأخر مع سقوط أمطار متفرقة قد تكون جيدة يوم الغد على مناطق (الجبل الأخضر وطبرق) تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

• الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على الجبل الأخضر .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18 – 22) مْ ولا تتجاوز هذا اليوم (15) مْ على المرتفعات الجبلية ، وتسجل انخفاض يوم الغد خاصةً على المرتفعات.

• الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: قليل السحب.

• الرياح:شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى:تتراوح ما بين (24- 28 ) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: صافي إلى قليل السحب .

• الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح ما بين (22 – 24 ) مْ.

ـــ غروب الشمس لهذا اليوم الساعة (19:25 )

ـــ شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:56 ).

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي