تجمع أهالي طرابلس الكبرى: يجب إلغاء كافة الإتفاقيات غير الشرعية التي شرعنت تواجد المرتزقة في ليبيا

ليبيا- أصدر “تجمع أهالي وسكان طرابلس الكبرى” في الـ27 من مارس الجاري بيانًا بشأن خروج المرتزقة والقوات الأجنبية كافة من ليبيا.

البيان الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه، أشار إلى مراقبة التجمع عن كثب الخطوات العملية التي يقوم بها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لتنفيذ الاستحقاقات الوطنية، تأسيسًا على توافقات اجتماعات برلين وجنيف ومخرجات حوار لجنة الـ10 العسكرية المبرم في الـ23 من أكتوبر الماضي.

وأضاف البيان أن هذه المخرجات تقضي جميعًا بوجوب العمل على إخراج القوات الأجنبية النظامية والمرتزقة، وإخلاء القواعد التي تتمركز بها، وإلغاء كافة الاتفاقيات والمعاهدات غير الشرعية التي شرعنت تواجد هؤلاء على تراب الوطن بشكل فوري، تطبيقًا لاتفاق جنيف لوقف إطلاق النار.

وأوضح البيان إن هذا الاتفاق تم إبرامه من قبل لجنة الـ10 العسكرية، تلبية لمطالب الشعب الليبي لتحقيق سيادته على أرضه، وليتسنى له إنجاز الاستحقاق الانتخابي المرتقب في الـ24 من ديسمبر المقبل، وتحقيقًا للتداول السلمي للسلطة والمضي قدمًا في بناء دولة المؤسسات والقانون.

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