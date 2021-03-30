وزيرة العدل تكشف أولوياتها للوصول بالبلاد لانتخابات شفافة

قالت وزيرة العدل، حليمة عبد الرحمن، إن ترسيخ مبدأ العدالة الانتقالية من أولويات الوزارة للوصول بالبلاد إلى انتخابات نزيهة وشفافة.

تصريحات وزيرة العدل؛ جاءت خلال لقاء مع نائبة سفير هولندا لدى ليبيا، جابرييلا ميتز؛ تناول أوجه التعاون بين البلدين في مجال حقوق الإنسان، وسبل تطوير مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وفق المعايير المحلية والدولية.

وناقش الجانبان سبل التعاون لتحقيق المصالحة الوطنية، وترسيخ مفهوم العدالة، وفق مسار برلين الحقوقي، الذي تترأسه، حاليًا، هولندا وسويسرا.

وأكدت نائبة السفير الهولندي، على ضرورة التعاون لرفع مستوى معايير حقوق الإنسان، وتعزيز بناء القدرات والمساهمة في حلحلة العراقيل التي تعترض مسار المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية في ليبيا.

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