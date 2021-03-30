نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا ليوم الثلاثاء (30/03/2021)…

وجاءت التفاصيل كالأتي: الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09:عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• صافية إلى قليلة السحب.

• الريح شرقي إلى شلوق ويكون متغير الاتجاه صباح الغد على ساحل طرابلس والخمس سـرعتــه ما بين (05– 15 ) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25–1.25) متر.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر(16) مْ.

• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة على الساحل الممتد من طرابلس الى الخمس أثناء الليل والصباح الباكر لاحتمال حدوت شبورة مائية .

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء تتكاثر للسحب من حين لأخر مع سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.

• الريح بحري الى شرش يتحول مساء اليوم الى شلوق على الجبل الأخضر سـرعتــه ما بين (05– 20 ) عقدة .

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50–1.25) متر على الخليج وبنغازي ويكون (1.00-2.50) على باقي الساحل .

• البحر هادئ إلى خفيف الموج على الخليج وبنغازي ويكون قليل الاضطراب على باقي الساحل.

• درجة حرارة سطح البحر(16) مْ.

• الرؤيـة جيدة الى متوسطة أثناء سقوط المطر .

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