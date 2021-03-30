نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا ليوم الثلاثاء (30/03/2021)…
وجاءت التفاصيل كالأتي: الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09:عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.
التحذير: لا يوجد.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• صافية إلى قليلة السحب.
• الريح شرقي إلى شلوق ويكون متغير الاتجاه صباح الغد على ساحل طرابلس والخمس سـرعتــه ما بين (05– 15 ) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25–1.25) متر.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر(16) مْ.
• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة على الساحل الممتد من طرابلس الى الخمس أثناء الليل والصباح الباكر لاحتمال حدوت شبورة مائية .
الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء تتكاثر للسحب من حين لأخر مع سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.
• الريح بحري الى شرش يتحول مساء اليوم الى شلوق على الجبل الأخضر سـرعتــه ما بين (05– 20 ) عقدة .
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50–1.25) متر على الخليج وبنغازي ويكون (1.00-2.50) على باقي الساحل .
• البحر هادئ إلى خفيف الموج على الخليج وبنغازي ويكون قليل الاضطراب على باقي الساحل.
• درجة حرارة سطح البحر(16) مْ.
• الرؤيـة جيدة الى متوسطة أثناء سقوط المطر .
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