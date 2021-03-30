ميناء بنغازي: دخول خمس سفن محملة ببضائع وسلع مختلفة

أعلن ميناء بنغازي البحري دخول خمس سفن محملة ببضائع وسلع مختلفة منها القمح والشعير والأخشاب والإسمنت.

وبين المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي أن الميناء استقبل سفينة نقل الحاويات( بي أف أسبرينزا) وعلى متنها عدد 172 حاوية بضائع وسلع مختلفة كما دخلت سفينة نقل الحبوب (بيترا ستار) وعلى متنها 36631 طن من حبوب الشعير والسفينة (ايلين) ة وعلى متنها 8400 طن من حبوب الشعير و 8000 طن من حبوب القمح والسفينة (كيلدس ماري) وعلى متنها 553 ربطة من الأخشاب الصناعية والسفينة( كابتن عبيده) وعلى متنها 6400 طن مادة الإسمنت السائب.