الخارجية الإماراتية تعتمد القنصل الليبي الجديد في دبي

تسلم الشيخ مكتوم بن بطي آل مكتوم، مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي البراءة القنصلية للقنصل العام لدولة ليبيا في دبي والإمارات الشمالية، ابراهيم الصادق الشقف.

وأوضح حساب النادي الليبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، على فيسبوك، أنه «بن بطي» رحب بالقنصل العام الليبي خلال اللقاء الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء، بمقر مكتب الوزارة في دبي بمناسبة تعيينه.

وتمنى مدير مكتب وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دبي، للقنصل العام الليبي التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد، ومشيداً بعمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين.