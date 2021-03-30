“الجنائية الدولية”: نُحقّق في صحة مقتل المطلوب “محمود الورفلي”

أكدت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “فاتو بنسودا” أن مكتبها يُحقق في صحة التقارير الواردة بشأن مقتل الرائد في القوات الصاعقة، محمود الورفلي.

ولقى “الورفلي” مصرعه في الـ 24 من شهر مارس الجاري، بعدما استهدفه مسلحون بوابل من الرصاص في مدينة بنغازي.

وأفادت مصادر لـ”218″ أن عملية الاغتيال تمت قرب جامعة العرب الطبية، حيث أقدم شخص مجهول يستقل مركبة على إطلاق وابل من الرصاص على “الورفلي”، الذي كان يستقلّ مركبةً أخرى.

وسبق أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف دولية بحق “الورفلي” بتهمة ارتكاب جرائم حرب، كما فرضت عليه وزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على خلفية اتهامه بارتكاب “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”.

ونفت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كافة الأخبار الواردة بشأن وجود وفد تابع للمحكمة داخل ليبيا، واصفة تلك الأنباء بـ”المُضلّلة”.

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