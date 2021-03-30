«العامة للكهرباء»: محطة أوباري ستدخل الشبكة  قبل ذروة الصيف

أكد الشركة العامة للكهرباء، بأن محطة أوباري ستدخل الشبكة قبل الذروة الصيفية.

ومن جانبه، أوضح عضو مجلس إدارة الشركة رضوان خليل، في تصريحات صحفية، نشرها الحساب الرسمي للشركة على فيسبوك، أن “كل الصعاب لكافة العاملين بالشركة ستذلل بتدخل الحكومة بشكل مباشر لمساعدة هذا القطاع ومنحه اهتماما كبيرًا”.

وقال «خليل» إنه “ضمن وفد حكومي في زيارة رسمية لمحطة كهرباء أوباري الغازية رفقة نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان بوجناح ووزير الصحة إضافة إلى الإدارات الفنية كلها في المنطقة الجنوبية”، مردفًا أن زيارتهم “بدأت بمدينة سبها ثم مرزق مرورا بكل مناطق الوادي حتى خط أوباري الفجيج”.

وختم موضحًا أنه “كانت هناك بعض العوائق والعراقيل من بعض المواطنين والاعتراضات وأنهم قاموا بحلها”، مشيرا إلى “متابعتهم سير الاختبارات التشغيلية بالوحدة الأولى والثانية”.