«الأرصاد»: شبورة على الساحل من طرابلس إلى الخمس ليلا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على مناطق واسعة بالساحل، على ان تكون متوسطة في المنطقة من طرابلس إلى الخمس خلال الليل بسبب شبورة مائية.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الموج سيكون أقل من ثلاثة أمتار على طول الساحل.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

– صافية إلى قليلة السحب.

– الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، متغيرة الاتجاه صباح الغد على ساحل طرابلس والخمس، سرعتها بين 05 و15 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.

– البحر هادئ إلى خفيف الموج، ودرجة الحرارة 16 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة، وتكون متوسطة على الساحل الممتد من طرابلس إلى الخمس خلال الليل لاحتمال حدوث شبورة مائية.

الساحل من الخليج إلى طبرق

– تتكاثر السحب من حين لآخر، مع سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.

– الريح شمالية الى شمالية غربية، تتحول مساء اليوم إلى شمالية شرقية على الجبل الأخضر سـرعتها بين 05 و20 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر على الخليج وبنغازي، وبين متر و2.50 متر على باقي الساحل.

– البحر هادئ إلى خفيف الموج على الخليج وبنغازي، ويكون قليل الاضطراب على باقي الساحل، ودرجة الحرارة 16 درجة مئوية.

– الرؤيـة جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط المطر.

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