بحضور وزير الإقتصاد.. طرابلس تحتضن فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي الألماني الليبي

ليبيا – احتضنت العاصمة طرابلس فعاليات الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي الألماني الليبي الذي يعقد لأول مرة في ليبيا، بعد أن احتضنت برلين أعمال دورتين سابقتين.

ووفقًا للمكتب الاعلامي لوزارة الاقتصاد، شارك في أعمال المنتدى عن الجانب الليبي وزير الاقتصاد محمد الحويج، ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، ورئيس مؤسسة النفط في طرابلس مصطفى صنع الله، وعدد من كبار مسؤولي حكومة الوحدة الوطنية.

الحويج أشاد خلال كلمته بالمنتدى على جهود الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة في تنظيم المنتدى مؤكداً انه يمثل منصة للحوار والتباحث بين الفعاليات الإقتصادية في كلا البلدين.

وأشار ان الدولة الليبية تمثل سوق كبير في منطقة شمال أفريقيا مما يؤهلها لتكون بوابة للقارة ونقطة جذب للإستثمار على ضفتي المتوسط مؤكداً على ضرورة قيام الجانب الألماني بتسهيل منح التأشيرات لأصحاب الأعمال الليبيين.

وحث الوزير الجانب الألماني والشركات الألمانية على تقديم الدعم والتعاون مع دولة ليبيا في مجالات التدريب والعمل على إنشاء مراكز تدريب تقنية لتأهيل الكوادر الليبية حتى تتماشى مع متطلبات سوق العمل وتواكب التطورات المصاحبة للتكنولوجيا الرقمية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية