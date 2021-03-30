«دي مايو»: سنفتح قنصلية في بنغازي وأخرى فخرية في الجنوب

كشف وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن بلاده ستفتح قنصلية في بنغازي وقنصلية فخرية في جنوب ليبيا.

وأكد «دي مايو» معلقًا على زيارته الأخيرة إلى ليبيا مع نظيريه الفرنسي والألماني، أنها “علامة كبيرة على الوحدة الأوروبية”، حسبما ذكرت وكالة “نوفا” الإيطالية.

واعتبر الوزير الإيطالي أنه “عندما تتحدث الدبلوماسية كما يحدث في ليبيا وليس الأسلحة فإن إيطاليا تعود مرة أخرى للعب دور أساسي”.

وقال «دي مايو»: “قبل عام في الاجتماع الأول لمؤتمر برلين عندما جمعنا كل الفاعلين الليبيين، لم يؤمن أحد بخطة السلام وجرى انتقاد إيطاليا عندما تحدثت إلى الجميع”.

وأوضح “نحن نعيد تنشيط سلسلة من الفرص الاقتصادية للشركات الإيطالية التي لم يكن بإمكانها البقاء في ليبيا ولكن يمكنها الآن إعادة بناء البلاد”.