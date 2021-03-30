غريبيل: الجهود المبذولة مؤخرًا للقضاء على الجماعات الإرهابية كانت دون المستوى المطلوب

ليبيا – أقر آمر القوّة الأمنيّة المشتركة بالرئاسي وعضو وفد الوفاق بالمحادثات العسكرية الفيتوري غريبيل بأن الجهود المبذولة مؤخرًا للقضاء على الجماعات الإرهابية كانت دون المستوى المطلوب.

غريبيل وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء، أوضح أن الجهود المبذولة للقضاء على الجماعات الإرهابية كانت دون المستوى، مرجعًا ذلك إلى ما شهدته البلاد من انقسامات خلال العشر سنوات الماضية، وبالتالي غياب العمل العسكري الموحد، والقادر على سد أي ثغرات أمام هذه الجماعات المتطرفة.

ورأى أن الوضع يسير الآن بشكل أفضل مما كان، بفضل ما توليه اللجنة العسكرية من اهتمام بمكافحة الإرهاب، لا سيما في ظل التعاون المستمر، وتبادل المعلومات بين أعضاء اللجنة.

وذهب غريبيل إلى أن مصادر تمويل عناصر داعش في ليبيا تنحصر فيما تتلقاه من أموال خارجية، وعائدات ممارستهم الإجرامية من الاتجار بالبشر والمخدرات وتهريب للنفط، فضلًا عن الإتاوات وعمليات النهب بالقوة.

غريبيل أشار إلى أن جزءًا من هذه الأموال يستخدمه التنظيم في تجنيد مزيد من العناصر، سواء من الأجانب أو من شباب البلاد، وتحديدًا من معتنقي الآراء والأفكار المغلوطة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية