“مؤسسة النفط” تُشارك في المنتدى الاقتصادي “الألماني- الليبي”

شاركت المؤسسة الوطنية للنفط، بقيادة مصطفى صنع الله، وجمعٍ من الشركات التابعة لها، في فعاليات المنتدى الاقتصادي “الألماني- الليبي” الثالث، والذي نظمه الاتحاد العام لغرفة التجارة والصناعة والزراعة، بالشراكة مع ألمانيا، برعاية من حكومة الوحدة الوطنية.

وناقش الحضور العديد من النقاط المهمّة، والمسائل الاقتصادية المشتركة بين البلديْن في المجالات الحيوية بالدولة، وكان على رأسها قطاع النفط وكذلك الكهرباء.

من جهته، أجاب “صنع الله” عن الأسئلة التي طرحت عليه من قبل الحضور، موضحًا: “التحديات التي واجهها قطاع النفط الليبي، والدور البارز الذي لعبته المؤسسة الوطنية للنفط طوال السنوات الماضية في دعم اقتصاد البلاد والمحافظة على معدلات الإنتاج في ظروفٍ صعبةٍ للغاية، في ظلّ افتقارها للميزانيات اللازمة للقيام بالأعمال المنوطة بها”، بحسب وصفه.

وشارك في فعاليات المنتدى، وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، ورئيس الاتحاد العام للتجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، وسفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة، أبوالقاسم شنقير، وجادالله العوكلي، وعدد من رؤساء لجان الادارة بالشركات النفطية، والشركات التجارية العامة والخاصة الليبية والألمانية، ولفيف من رجال الأعمال من البلديْن.

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