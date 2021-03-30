الرعيش: الصراعات بين الميليشيات بالمنطقة الغربية دخلت مرحلة التصفية الجسدية

ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي محمد الرعيش إن الصراعات بين الميليشيات غرب ليبيا لن تتوقَّف عند فرض الهيمنة والسيطرة والتنافس على النفوذ والمغانم، بل دخلت مرحلة التصفية الجسدية وارتفع معها خطاب التصعيد والانتقام.

الرعيش وفي تصريح لموقع “العربية .نت” اليوم الثلاثاء أشار إلى عمليات التصفية الجسدية مرتبطة بتصفية الحسابات والمصالح المالية وبالخروج عن الطاعة والأوامر، لافتًا إلى أن هذه المليشيات تدير شبكات معقدة من الأعمال والتجارة تمتد من تهريب الوقود إلى الاتجار بالبشر، وتتداخل وتتصادم فيما بينها.

وأضاف أن هذه الأحداث التصعيدية تعطي دافعًا جديدًا للسلطة التنفيذية على ضرورة الإسراع في وضع استراتيجية وترتيبات مالية، لتفكيك المليشيات التي أصبحت تهدّد الأمن والسلم الاجتماعي، والتخلّص منها وجمع أسلحتها، وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية من أجل فرض أمر واقع سياسي وعسكري جديد في غرب ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية